Corpo de adolescente morto por cinco amigos é enterrado

Parentes e amigos se despediram de Cauã Neres, de 17 anos, no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste Rio. O adolescente foi morto por cinco amigos e teve o corpo jogado no Rio Guandu. O crime foi motivado pelo sumiço de um aparelho celular. O grupo assumiu o crime e teve a prisão preventiva decretada.

Segundo informações, o adolescente saiu com os cinco amigos, que admitiram tê-lo matado na noite do último sábado (9). O grupo foi beber e enquanto estava em um bar, uma abordagem da PM fez com que um deles precisasse do celular para apresentar os documentos. O aparelho havia sumido dentro do carro, mas Cauã o encontrou.

A atitude provocou suspeitas nos amigos, que decidiram dar uma lição no adolescente. Cauã foi espancado até a morte ainda dentro do carro e por medo de que ele denunciasse a agressão, o grupo decidiu matá-lo e jogar o corpo no Rio Guandu.

“Eles usaram a própria camisa do Cauã para sufocar ele, depois amarraram uma pedra ao corpo dele e jogaram na água”, disse o delegado Fabio Luís Souza, titular da 36ª DP (Santa Cruz), responsável pelo caso. Ainda segundo o delegado, nenhum deles demonstrou remorso pelo crime no momento do relato e nem intenção contrária ao assassinato do adolescente.

Os cinco acusados foram encaminhados para o sistema prisional, onde vão aguardar a condenação pelo

crime na Justiça.