Corpo de adolescente baleado na Avenida Brasil é enterrado na Zona Norte do Rio

O corpo do menino Leônidas Augusto da Silva de Oliveira, de 12 anos, morto por uma bala perdida na tarde da última sexta-feira, na Avenida Brasil, foi enterrado na tarde de ontem, no Cemitério de Inhaúma. Sob clima de muita tristeza e revolta, cerca de 20 pessoas compareceram à cerimônia.

O estudante, que participava das atividades educativas do Centro de Estudos e Ações Sociais da Maré (Ceasm), morreu após ser atingido na cabeça durante um tiroteio entre dois carros na altura da favela da Nova Holanda, em Bonsucesso, sentido Zona Oeste. Ele estava acompanhado da avó, que não foi alvejada, em frente a um supermercado.

Uma mulher que passava no momento do tiroteio também ficou ferida. Ambos foram levados com vida ao Hospital Geral de Bonsucesso: O adolescente chegou à unidade falando, realizou uma cirurgia, mas não resistiu. A mulher, ainda não identificada, segue internada.

Intertítulo – Denúncia de negligência

No último sábado, a tia de Leônidas, Leonice Silva de Oliveira, chegou a contar que policiais militares estavam próximos ao local do crime, mas que não quiseram socorrer a criança de imediato. A avó do jovem, Alice Silva, confirma a abstenção da polícia no momento. Depois de cerca de 30 minutos, o jovem foi levado para o Hospital Federal de Bonsucesso, onde passou por cirurgia e ficou internado no CTI. Ele morreu apenas algumas horas depois.