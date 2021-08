Corpo carbonizado é encontrado na linha do trem em Belford Roxo

O cadáver carbonizado de um homem foi encontrado na manhã de ontem, no bairro Vale do Ipê, em Belford Rox. Até o fechamento desta reportagem, a vítima não havia sido identificada oficialmente.

De acordo com as primeiras informações, o homem seria conhecido na região como ‘Cabelinho’ e foi assassinado na linha do trem. A polícia não informou se o corpo apresentava marcas de tiros. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) vai investigar o crime.