Corpo carbonizado achado pode ser de cuidadora de idosos sequestrada com patroa no RJ

A polícia investiga se o corpo encontrado carbonizado dentro de um carro, na última terça-feira, na reserva de Jurubatiba, em Carapebus, próximo à lagoa que leva o nome da cidade, é da cuidadora de idosos Rayane Silveira, de 32 anos.

Ela e a mulher que ela cuidava, Antônia Maria Pontes Nogueira, de 77 anos, foram sequestradas no dia de Natal quando saiam de Macaé e iam para Quissamã. A idosa foi encontrada ferida no dia seguinte do sequestro em um distrito de Conceição de Macabu. Ela foi atendida no hospital, medicada e liberada, mas morreu no dia 2 de janeiro. A cuidadora segue desaparecida.

A Guarda Civil encontrou o carro e o cadáver carbonizado depois de receber uma denúncia. O corpo foi encaminhado para o IML, onde será realizado exame para identificação. A perícia da Polícia Civil esteve no local onde o carro foi encontrado. A placa do veículo estava registrada no nome da idosa.

O delegado da 123ª DP, onde o caso é investigado, disse que, apesar da idosa ter recebido alta, a polícia acredita que ela tenha morrido em decorrência das agressões.