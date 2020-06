Coronavírus – São João de Meriti higieniza escolas municipais

Mesmo com as aulas acontecendo de forma on-line, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Educação e com apoio da Vigilância Sanitária, está realizando o Projeto de Sanitização das Escolas.

O objetivo é manter as unidades limpas, higienizadas e prontas para receber os alunos, assim que a quarentena acabar. Os agentes estão percorrendo todas as 65 escolas da cidade, aplicando produtos químicos que combatem não apenas o novo coronavírus, mas também outros tipos de endemias.

Nesta terça-feira (2/6) foi a vez da Escola Municipal Francisco Agostinho da Costa, em Engenheiro Belford. É a Prefeitura de São João de Meriti tomando os cuidados necessários para garantir a segurança e saúde de todos no retorno da quarentena.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti