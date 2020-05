Coronavírus: Meriti expande as barreiras sanitárias para os limites da cidade

A partir desta segunda-feira (25/5), as divisas de São João de Meriti com os municípios de Nilópolis, Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Belford Roxo passaram a contar com um ponto de barreira sanitária onde agentes fazem as abordagens àqueles que querem entrar na cidade.

Os agentes realizam a aferição de temperatura corporal, usando ermômetros a laser, distribuem máscaras, panfletos informativos e tiram dúvidas sobre o novo coronavírus. Em caso de algum cidadão apresentar febre, ele será orientado quanto à necessidade de passar pelo atendimento médico, na unidade adequada ao caso dele.

Marcelo de Souza, que trabalha em um hotel de Meriti, mas é morador de um dos municípios vizinhos, gostou da ideia. “Vou falar com sinceridade, a barreira está show de bola, melhor impossível, onde eu moro não tem isso”, afirmou.

Além das divisas com outros municípios, o trevo da Rua São João Batista (acesso do shopping Grande Rio e Rod. Pres. Dutra) também conta com a ação da Secretaria Municipal de Saúde.

Esta é outra medida da prefeitura para conter a propagação do novo coronavírus em São João de Meriti.

Colabore, se possível, fique em casa!

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti