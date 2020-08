Coronavírus – Mais de mil pessoas foram atendidas no oitavo Mutirão de Testes Rápidos em São João de Meriti

A Prefeitura de São João de Meritii, através da Secretaria de Saúde, fechou o oitavo Mutirão de Testes Rápidos no Jardim Metrópole, durante os três dias da ação que atendeu mais de mil pessoas e realizou também 73 exames preventivos feitos pelo ônibus ginecológico que tem acompanhando as ações.

O evento começou na última segunda-feira, e finalizou ontem. Quase 400 pessoas foram testadas pelas equipes apenas neste último dia. “Montamos a estrutura seguindo todas as recomendações para otimizar o processo e ampliamos o atendimento do mutirão para três dias. Caso o paciente que testasse positivo já era atendido por um médico aqui mesmo e encaminhado para realizar o exame de sorologia”, afirmou Thayana Braz, coordenadora do Programa de Saúde da Família – PSF.

A Secretaria Saúde vem atuando em diversos bairros da cidade para atender a população e mapear o avanço da doença na cidade. Todas as pessoas que testam positivo para o vírus são encaminhadas para realização de novos exames e tratamento adequado.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti