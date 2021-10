Coppe apresentará à Alerj estudo sobre CEARJ em Duque de Caxias

O Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (COPPE/UFRJ) irá apresentar à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) um estudo preliminar sobre os possíveis impactos ambientais da construção da Central de Abastecimento do Estado (CEARJ) no Campo do Bomba, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A apresentação em audiência pública de uma versão preliminar do estudo encomendado pela prefeitura daquele município foi acordada na última sexta-feira, durante visita técnica ao local feita pelas Comissões de Direitos Humanos e Cidadania e de Representação de Governança da Região Metropolitana.

A localização pretendida para a CEARJ tem sido tema de discussão, não somente pela questão ambiental. Há uma grande relevância, do ponto de vista do cultural, pois o local é alvo de estudos arqueológicos e possui vestígios de uma comunidade tradicional quilombola. O presidente da Comissão de Governança da Região Metropolitana, o deputado Waldeck Carneiro (PT), destacou a importância da visitação, em um processo capitaneado pela Alerj, que já realizou duas audiências públicas sobre o tema.

“Foi mais uma etapa desse debate relevante. Achamos que é muito importante a construção deste empreendimento. Nossa preocupação não é com a ideia, mas com a adequação deste local, pois há questões de natureza ambiental, sobretudo hidrológicas. É uma área de amortecimento de inundações, entre os rios Sarapuí e Iguaçu. É importante ter uma garantia de que esse empreendimento não vá repercutir de maneira negativa sobre a população do entorno”, disse.