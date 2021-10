Convênio com a Caixa beneficiará produtores rurais do estado do RJ

Com apoio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa), a Emater-Rio assinou na última segunda-feira (18) um convênio com a Caixa Econômica Federal para dar suporte aos produtores rurais do estado do Rio de Janeiro em projetos de financiamento rural como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), além de outras linhas de crédito.

A assinatura foi no auditório da Pesagro-Rio em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Com a assinatura deste convênio a Emater-Rio, que sempre trabalhou com Crédito Rural, vai ter a oportunidade de oferecer mais uma instituição financeira como a Caixa, que tem uma grande experiência no crédito imobiliário, como mais um apoio para que os produtores possam custear suas atividades agropecuárias.

Durante o evento, Marcelo Queiroz disse que esse pode ser um momento histórico para a agropecuária do estado do Rio de Janeiro, ampliando o acesso ao crédito rural para os produtores do Estado.

“A gente precisa pensar que cada dia que a gente está atuando aqui, buscando oportunidades para os produtores rurais, nós estamos mudando a vida das pessoas que precisam tanto desse apoio. Eu sinto que estamos observando um momento histórico, uma parceria que pode se perpetuar por mais de 30 anos em benefício dos nossos produtores, pecuaristas e piscicultores”, disse.

Aproximação ainda mais forte

Direto de Brasília, representando a Gerência Nacional do Agronegócio da Caixa, Felipe Lima, explicou que esse é um novo momento da Caixa Econômica Federal, de aproximação ainda mais forte com os brasileiros.

“Nós temos muito o que aprender sobre crédito rural, mas também temos muito o que ofertar. E essa troca passa em firmar convênios sólidos como o que estamos assinando hoje. A extensão rural é muito importante para o crédito rural e ajuda bastante para que a máquina do agronegócio possa funcionar. Esse é um novo momento do crédito rural. E, em nome da Caixa eu gostaria de agradecer por essa parceria que estamos firmando hoje”, afirmou Felipe Lima.

Carro-chefe

O superintendente Regional de Rede da Caixa, Sérgio Salles, afirmou que o Pronaf vai ser o carro-chefe na parceria com a Emater-Rio, mas todas as linhas de crédito estarão à disposição dos produtores rurais.

“A gente está lançando a primeira semente com essa parceria da Caixa com a Emater-Rio. Contem com o nosso trabalho, nós temos o Pronaf como o principal produto, mas a gente está aqui para propor para vocês parcerias em todas as linhas de crédito, afirmou.

Parceria é elogiada pelo superintendente da Rede da Caixa

O superintendente de Rede da Caixa, Sidney Soares, elogiou a parceria com a Emater-Rio e ressaltou a importância de a Caixa estar cada vez mais perto do produtor rural.

“Assinar esse termo hoje é emblemático para a Caixa porque o Banco de todos os Brasileiros também precisa ser o Banco do Agronegócio. O Agro realmente é o que comanda o País, o diferencial do Brasil para os outros países. A Caixa estar aqui hoje significa que estamos tecendo uma parceria muito efetiva e muito importante para os produtores do estado do Rio de Janeiro”, disse, Sidney Soares.

Para o presidente da Emater-Rio, Marcelo Monteiro da Costa, assinar essa parceria com a Caixa mostra como a empresa tem responsabilidade para lidar com o crédito rural.

“Nós estamos vendo com bons olhos essa parceria com a Caixa. A empresa sempre teve muita responsabilidade para lidar com o crédito rural que é uma das principais linhas de trabalho da Emater-Rio. Nós já temos uma parceria de anos com o Banco do Brasil, com cooperativas de crédito, mas fazia falta ter esse acordo com a Caixa Econômica Federal. Esse convênio vai trazer grandes benefícios para os produtores rurais do nosso Estado”, concluiu Marcelo Monteiro.