Convenção do União Brasil reúne mais de 15 mil pessoas no Centro do Rio de Janeiro

O União Brasil realizou no domingo (1º) sua convenção estadual para a escolha dos seus candidatos a deputado federal, deputado estadual e senador. O evento, no Centro de Convenções Expo Mag (antigo Sul-América), no bairro Cidade Nova, reuniu mais de 15 mil pessoas e contou com a presença do governador Cláudio Castro, do ex-governador Anthony Garotinho, e do presidente estadual do União Brasil e prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, além de lideranças políticas de diversas regiões.

Em seu discurso, Waguinho defendeu que o partido apoie a reeleição de Cláudio Castro (PL) e a proposta foi aceita pelos convencionais. “Nossa avaliação é que o governador Cláudio Castro tem administrado pensando nos 92 municípios, sem nenhum tipo de discriminação. O União Brasil vai marchar unido com o governador e com o nosso vice-governador Washington Reis. Estamos prontos para as eleições e tenho certeza que iremos eleger uma grande bancada de deputados federais e outra de deputados estaduais”, concluiu Waguinho.

A deputada federal Daniela do Waguinho destacou o apoio do União Brasil ao governador Cláudio Castro e enfatizou a liderança de Waguinho. “O partido vai com tudo para essas eleições, pois somos resistência e união. Não posso deixar de exaltar a capacidade de liderar do nosso presidente Waguinho, que com sua habilidade conseguiu fazer com que o partido marche coeso”, finalizou Daniela, que é presidente do União Brasil Mulher no Estado, elogiando Clarissa Garotinho, candidata ao Senado pelo União Brasil.

“Essa convenção mostra a força do partido, que referenda o apoio à reeleição do governador Cláudio Castro, tendo Washington Reis como vice. O Estado do Rio só tem a ganhar”, completou o líder da bancada do União Brasil na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado estadual Marcio Canella.

União de forças

O governador Cláudio Castro elogiou a festa democrática feita pelo União Brasil e acentuou que está muito feliz com o apoio do partido para que consiga sua reeleição. Castro elogiou o presidente estadual da legenda, Waguinho, e frisou que essa união de forças é fundamental para a eleição. “O Waguinho conduziu com habilidade esse processo político e estamos juntos para que o Rio continue crescendo. Fico muito feliz com o apoio desse grande partido e tenho certeza da nossa vitória”, concluiu Castro, que foi elogiado também pelo ex-governador Anthony Garotinho, que abriu mão da disputa para apoiar a reeleição de Castro.