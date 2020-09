Convenção do Democratas apoia pré-candidatura de Timor em Japeri

O Democratas (DEM) realizou na última quinta-feira (10) a convenção partidária para oficializar seu apoio ao pré-candidato a prefeito de Japeri, Ivaldo Barbosa dos Santos, o Timor, pelo Republicanos. O nome do então vereador Charles Gonçalves foi aprovado como pré-candidato a vice-prefeito.

Representantes dos partidos da coligação Republicanos, Democratas e PRTB, pré-candidatos a vereadores de Japeri estiveram presentes na convenção. “Isso é uma honra muito grande. (…). Isso aqui, Timor, é mais uma promessa de Deus que está se cumprindo. Eu quero agradecer por acreditar na gente, no Democratas”, disse Charles.

“Estamos diante de um momento tão importante. Vamos governar juntos”, enfatizou Timor, que fez uma breve explanação de suas ações, em dois mandatos consecutivos.

Aliança

O responsável pela parte jurídica da campanha do Partido Republicanos em Japeri e pré-candidato a prefeito de Queimados, Marcelo Mayrink, ressaltou que a aliança do Republicanos com o Democratas demonstra o desejo da população do Município de voltar a ter, de fato, uma administração de qualidade. “Nós estamos aqui para fortalecer este time e fazer com que o cidadão tenha a certeza de que nós estaremos no caminho certo”, disse ele.

“Estamos dispostos a trabalhar por um Município que avance mais e, se cada um fizer a sua parte, vamos conseguir este objetivo”, salientou a presidente do Partido Democratas de Japeri, Rosilene Amorim.

O vereador Guigo da Padaria falou sobre sua amizade e respeito com Charles Gonçalves e, mesmo não concorrendo à reeleição, ele fez questão de dar seu apoio aos pré-candidatos. “Não é fácil, mas tem que se empenhar, vai pra rua (…). Muito boa sorte. O Município precisa avançar em muita coisa ainda”, disse ele, apontando que quer ver Japeri mais evoluída na saúde, educação, saneamento básico e, principalmente, na segurança pública.

Os vereadores Ivan Carlos, Ernane da Padaria e Miga também comentaram sobre a aliança do Republicanos com o Democratas para prefeito e vice-prefeito de Japeri e os reflexos para o Município que necessita voltar ao seu crescimento e desenvolvimento. “ O DEM vai fazer a diferença nesta eleição de Japeri”, disse o vereador Miga, explicando que o Partido vem crescendo no Município. Quanto ao pré-candidato Charles Gonçalves, ele ressaltou seu grande potencial como vereador, principalmente, na saúde, o que lhe proporcionava grandes chances de ser reeleito.

Democratas tem forte presença em Japeri

O deputado federal Juninho do Pneu (DEM) comentou a forte presença do Democratas em Japeri e falou sobre a importância de o Partido estar numa coligação com um ex-prefeito que, por duas vezes consecutivas, trouxe mudanças significativas para o Município. “É muito importante dizer a cada um de vocês que não vou estar medindo esforços para estar ajudando a cidade, para estar, aqui, caminhando junto com vocês”, disse ele, enfatizando que as dificuldades existem e precisam ser superadas com a união dos poderes e com a responsabilidade na administração pública.

“É um deputado que muito se destaca, não só na Baixada Fluminense, como em todo Estado do Rio de Janeiro, Juninho do Pneu. Esse grande ser humano. Esse grande amigo”, disse Timor a Juninho Pneu, que reiterou seu apoio a Japeri.

Reportagem: Assessoria de Imprensa