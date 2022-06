Contrato de R$ 1 milhão para show de sertanejo em Magé é alvo do Ministério Público do RJ

A previsão é de que o cantor faça o show de abertura dos quatro dias de comemorações

Os gastos com as comemorações dos 457 anos anos de Magé, na Baixada Fluminense, estão no alvo do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que abriu um inquérito civil para apurar supostas irregularidades na contratação de artistas, como o cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Segundo reportagem do RJ1, da TV Globo, a apresentação do artista vai custar aos cofres públicos da prefeitura R$ 1 milhão. Na programação de quatro dias de festa, que começa no próximo dia 8, o sertanejo é o primeiro a se apresentar. O MPRJ informou ao jornalismo da emissora que a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Magé irá investigar as denúncias de supostas irregularidades recebidas pelo órgão.

A Prefeitura de Magé disse em nota “o município entregou todas informações solicitadas pelo Ministério Público sobre todos os shows que serão realizados nas comemorações do aniversário” e que os “valores de mercado praticados pelos artistas” também foram comunicados ao órgão.

Outras investigações

Os contratos dos shows de Gusttavo Lima também são alvos de investigação em outros dois estados. Em Minas Gerais, o MP-MG instaurou um procedimento preparatório para investigar se houve irregularidades na contratação do sertanejo pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, na Região Central do estado. O município iria pagar R$ 1,2 milhão pela apresentação no dia 20 de junho, durante a 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus Do Matozinhos.

O problema é que o dinheiro para pagar o cachê do artista é proveniente de recursos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem), tributo pago pelas mineradoras às cidades onde há atividades minerárias, e só pode ser aplicado em educação, saúde e na infraestrutura. O show foi cancelado depois da polêmica.

Em Roraima, o Ministério Público do Estado (MP-RR) instaurou procedimento para investigar a contratação de um show do sertanejo pela prefeitura de São Luiz, por R$ 800 mil.

Fundo que administra carreira do cantor pegou R$ 320 milhões do BNDES

De acordo com o site do Jornal do Brasil, o fundo de investimentos que administra a carreira do cantor Gusttavo Lima, venceu uma concorrência para receber a bagatela de R$ 320 milhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) num fundo que, em tese, empresta dinheiro para pequenos e médios empreendedores do Brasil.

A One7 fechou contrato milionário com Gusttavo Lima no auge da pandemia, comprando a administração da carreira dele pela bagatela de R$ 200 milhões. Desde então, é ela quem cuida das negociações – embora a agenda de shows, logística e locais continuem nas mãos do cantor.

O BNDES confirmou a informação, por meio de seu site, de que iria investir R$ 320 milhões em um fundo para ajudar pequenos e médios empresários, que seria administrado pela One7, junto com a XP Asset e a Acqio. Porém, a empresa que cuida da carreira do sertanejo só investiu R$ 20 milhões, mas administra um total vinte vezes maior.