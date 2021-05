A conta de luz vai ficar mais cara a partir de junho, com a cobrança de R$ 6,243 adicionais a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu acionar o patamar mais alto do sistema de bandeiras tarifárias, a bandeira vermelha patamar 2, na última sexta-feira, devido ao nível crítico nos reservatórios das usinas hidrelétricas.

Os níveis mais baixos dos principais reservatórios do setor elétrico levam a uma redução na geração de energia pelas usinas hidrelétricas e a necessidade de acionar mais usinas térmicas, que são mais caras.

Entre os agentes do setor, a perspectiva é de que a agência mantenha o patamar mais alto da bandeira até o final do ano, uma vez que o país está entrando no período seco com nível crítico nos reservatórios, noticiou o Estadão Conteúdo.

A última vez que a agência reguladora acionou a bandeira vermelha patamar 2 ocorreu em dezembro, após meses sem a cobrança adicional por conta da pandemia.