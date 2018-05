Conselhos Tutelares de Belford Roxo recebem veículos novos

Foto: Rafael Barreto/PMBR/Divulgação

Os Conselhos Tutelares de Belford Roxo ganharam dois veículos novos para ajudar em suas funções. Os veículos foram entregues aos conselheiros municipais e servirão para fazer o atendimento externo, visitas domiciliares, fiscalizar e garantir os direitos da criança e do adolescente. A entrega foi feita pelo prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho e pelo representante da Secretaria de Governo, o administrador Renato Moreira Oliveira e contou com a presença de várias autoridades, entre elas, o deputado estadual Márcio Canela e a primeira-dama, Daniela Carneiro. Para o prefeito, esta entrega dará maior agilidade no atendimento, permitindo melhores condições de trabalho para os conselheiros.

