Conselhos de Saúde da Metropolitana I debatem saúde mental em Belford Roxo

A cidade de Belford Roxo sediou na última quinta-feira no auditório da Uniabeu a reunião dos Conselhos de Saúde da Metropolitana I, que abrange os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Seropédica e Itaguaí. Essas reuniões são itinerantes e neste evento também foi tratado sobre o programa de saúde mental, onde será a conferência e detalhes dela. Ainda no encontro, o coronavírus também foi pauta com os pacientes pós-covid e suas sequelas.

O secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, recebeu uma moção juntamente com o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, assim como o presidente do Fundo Municipal de Saúde, Carlos Andrade. “É sempre gratificante ser reconhecido pelo trabalho realizado. Estamos vivendo um momento crítico no país e consolidar a queda dos indicadores de Covid é fundamental, além de planejar o que será feito com esse legado como leitos e testagens rápidas. É necessária essa discussão técnica objetiva com os conselhos e gestores para que as políticas públicas do SUS avancem”, destacou Alexandre Chieppe.

Emocionado com a moção que recebeu, o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, lembrou dos anos de abandono que a saúde sofreu antes da nova gestão. “Somos reconhecidos no cenário estadual e nacional. E o conselho é um órgão fundamental que tem o papel de fiscalizar e cobrar, caminhando lado a lado com a gestão. Além disso, o SUS salvou muitas vidas no Brasil e provou que é essencial e melhor que muitos planos de saúde por aí”, resumiu.

Novas unidades

O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belford Roxo, Davi Calado, explicou que as moções de louvor e aplausos foram para agradecer os investimentos através de emendas parlamentares enviadas dos deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual). “Esses recursos são para a construção de novas unidades de saúde com atendimento 24h. Além disso, hoje na reunião discutimos sobre a Conferência Regional de Saúde Mental que, provavelmente, deve acontecer em Belford Roxo”, informou Davi ao lado de sua vice Jandira Rosa e da primeira secretária Elca Machado.

Controle social

Para o membro do Conselho Estadual de Saúde e coordenador da Regional Metropolitana I, Miguel Jorge de Oliveira, a importância do encontro é para o controle social que é a representação da sociedade dentro dos conselhos. “É um espaço onde discutimos políticas públicas de saúde já que o conselho é parceiro da gestão, que está na ponta e capta o que precisa para melhorar e onde ajustar para depois verem a melhor maneira de implementar as políticas de saúde. É bom ressaltar que somos a maior região do Estado com 15 milhões de habitantes e a primeira com bandeira verde. Não existe no mundo um sistema de saúde melhor que o SUS e somos pioneiros nessa modalidade”, explicou.