Conselho Municipal de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo elege nova diretoria

Foto: Divulgação

O Conselho Municipal de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo (CMAS) elegeu nesta semana a sua nova diretoria. A apresentação dos novos membros (oito titulares e oito suplentes) sendo 50% formado por representantes governamentais e 50% da sociedade civil, aconteceu na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo (Previde). A posse foi feita pela secretária de Assistência Social e Cidadania, Rosana Moura e pelo secretário-adjunto da pasta, Diogo Bastos e contou com várias autoridades.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA (03) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.