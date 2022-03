Conselho de Ética da Câmara do Rio adia decisão sobre abertura de processo contra Gabriel Monteiro

Em reunião realizada na tarde de ontem (29), o Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio adiou por uma semana a decisão sobre a abertura ou não de um processo administrativo contra o vereador Gabriel Monteiro (sem partido).

“Decidimos que no prazo de sete dias o conselho vai ter tempo para analisar, coletar dados, provas até, de forma tranquila”, disse o presidente do conselho, vereador Alexandre Isquierdo (DEM). O parlamentar informou ainda que o conselho não vai tomar nenhuma decisão com base em redes sociais e na imprensa.

Isquierdo explicou que o conselho pretende ouvir as pessoas que fizeram a denúncia, mas não no prazo de sete dias. Gabriel Monteiro chegou a pedir à comissão para acompanhar a reunião, mas não foi autorizado a entrar.

Em denúncias exibidas pelo Fantástico, no último domingo (27), pessoas que trabalharam para o vereador relataram episódios de assédio moral e sexual, agressões físicas e afirmaram que alguns de seus vídeos postados em redes sociais foram forjados. Além disso, uma mulher o acusa de estupro.

Na segunda-feira (28), o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu um inquérito para apurar se vereador violou direitos da criança que aparece em um vídeo do político publicado na internet.