Conrado, da dupla com Aleksandro, segue em estado grave depois de acidente em SP

SÃO PAULO – O cantor João Vitor Moreira Sales, conhecido como Conrado, segue em estado grave na UTI do Hospital Regional de Registro (SP). Ele precisou passar por uma cirurgia para controle de sangramentos e correção de fraturas na bacia, de acordo com boletim médico divulgado na tarde deste domingo (8). O músico fazia dupla com Aleksandro, que morreu com outros cinco integrantes da equipe em um acidente de ônibus no último sábado (7), na Rodovia Regis Bittencourt, em Miracatu (SP).

As primeiras noticias davam conta de que ele havia se ferido superficialmente.

De acordo com o boletim médico divulgado pela Singular Produções Artísticas, “o cantor encontra-se na UTI, em estado grave, mas estável, sendo necessário aguardar a evolução do quadro nas próximas horas”. Informou ainda que apenas três pessoas, das 12 que estavam no hospital, permanecem internadas. Além de Conrado, o músico Júlio César Bugoli Lopes, que também está em estado grave, e Hudson Soares Gonçalves.

Morreram no acidente além de Aleksandro, os músicos Marzio Allan Anibal, Roger Aleixo Calcagnoto e Wisley Aliston Roberto Novais. A lista inclui também o técnico iluminador Gabriel Fukuda e o técnico e roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos.

Ônibus a 140 km/h

O ônibus da dupla foi flagrado trafegando em alta velocidade na rodovia Regis Bittencourt pouco antes do acidente. Na gravação, feita por outro motorista, o veículo aparece percorrendo a via a mais de 120 km/h. Em alguns momentos, chegou a 140km/hora.

“Foi ontem (sábado) mesmo que gravei, por volta das 9h47. Eu passo por essa rodovia todos os dias e sempre filmo quem está em alta velocidade. O ônibus passou a mais de 140 km/h e chamou a minha atenção. Acelerei para alcançá-lo”, contao motorista de 46 anos.

Ele acrescenta que o “encontro” com o veículo dos músicos aconteceu enquanto fazia o trajeto de Jacupiranga para Registro, cidades do interior de São Paulo, pela Rodovia Regis Bittencourt. O homem explica também que não viu o momento do acidente, uma vez que o veículo da dupla seguiu em direção a São Pedro, também no interior de São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que um pneu furado pode ter sido a causa do acidente. De acordo com a PRF, isso pode ter feito o motorista perder o controle do veículo, mas os detalhes ainda estão sendo investigados.