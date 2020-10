Conheça as atividades oferecidas pela Vila Olímpica de Meriti

Atividade física faz bem e todos sabem, mas o que alguns ainda não sabem é que a Vila Olímpica de São João de Meriti está funcionando a todo vapor, oferecendo diversas atividades de domingo a domingo.

Reinaugurada em agosto deste ao, o complexo esportivo foi completamente reformado e, desde então, abriu novamente as portas para a população. Confira algumas das atividades oferecidas por lá: – pista de atletismo; corrida, caminhada, lutas, danças, ginástica, zumba, área de lazer (com brinquedos infantis), quadra poliesportiva, campo de futebol, nutricionista, psicólogo e clínico geral.

Com uma pista completamente nova, a área de atletismo, para corrida e caminhada, é uma das mais utilizadas pela população, que marca presença desde as primeiras horas do dia, além, claro, do frequente uso do campo de futebol e da quadra coberta.

Não deixe de desfrutar desse espaço que foi feito para cuidar da sua saúde e proporcionar momentos de lazer.

A Vila Olímpica de São João de Meriti funciona diariamente das 6h às 21h30, na Rua Milton, s/nº, no Grande Rio, bem às margens da Rodovia Presidente Dutra.