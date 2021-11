Confusão no Aeroporto Santos Dumont

A redação do Jornal Hora H recebeu altos número de reclamações de passageiros no Aeroporto Santos Dumont.

Em apuração, foi constatado que um voo marcado para às 22h de ontem (25), com mais de meia hora de atraso, precisou ser cancelado pela Polícia Federal após o comandante relatar que havia um homem com uma bomba entre os passageiros. Informação já desconsiderada, sendo apenas uma brincadeira de mau gosto do rapaz, que não teve o nome informado.

A linha aérea Azul informa que os passageiros poderão embarcar somente por volta do meio dia de hoje (26) para Aeroporto Internacional de Florianópolis.

Segundo os passageiros, nenhum responsável conversou com eles ainda, até o horário desta matéria (1h). Estão sendo oferecidos copos de água no local. Por lei, quando um voo é cancelado no aeroporto pela empresa aérea, além das opções de reacomodação e reembolso, pode ocorrer a realização do serviço por outro meio de transporte e a assistência material, se necessário.

*Matéria em atualização.