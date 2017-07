Confronto fecha a Linha Vermelha

Foto: Divulgação

Operação de agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) para prender um dos bandidos mais perigosos da Baixada Fluminense

Ainda não foi dessa vez que a polícia conseguiu colocar atrás das grades um dos bandidos mais perigosos da Baixada Fluminense. Charles Jackson Neres Batista, o Charlinho do Lixão ou ou Charlinho da Vila Ideal, é chefe do tráfico de drogas na favela do Dique, no Jardim América, fugiu ao cerco montada pela operação realizada por agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) na noite da última quinta-feira.

Na ação, cinco pessoas foram presas (três homens e duas mulheres). No confronto ficaram feridos, dois seguranças do bandido, um dos quais foi encaminhado para um hospital da região. Os agentes acreditam que Charlinho também foi baleado, mas conseguiu fugir com o resto do bando.