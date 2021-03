Confronto entre a PM e traficantes termina com três mortos em Itatiaia

Um confronto entre policiais militares e traficantes em Itatiaia, no Sul Fluminense, terminou com três criminosos mortos. O tiroteio aconteceu na tarde da última segunda-feira em uma área de mata no alto do Vale do Ermitão, em Penedo.

A corporação informou que os agentes foram até o local para checar informações recebidas através de denúncias de que o matagal estava sendo usado para armazenamento de drogas e armas. As mensagens também informavam que várias pessoas estavam armadas, inclusive um integrante de uma facção criminosa apontado como o chefe do tráfico e responsável por ataques contra grupos rivais em Resende, município vizinho.

Recebidos a tiros

Ainda de acordo com a corporação, quando os PMs chegaram foram recebidos a tiros. Houve uma intensa troca de tiros. Quando o confronto cessou, dois suspeitos, de 18 e 20 anos, foram encontrados mortos. Outro, de 19, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado em estado muito grave para o Hospital Municipal de Itatiaia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no fim da manhã de ontem.

Nenhum policial ficou ferido na ação. Os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas, três granadas, carregadores de armas, munições, maconha, cocaína e material usado no tráfico.

Outros dois envolvidos com o tráfico de drogas, dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram levados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Como são menores de idade, o caso deles será apresentado ao Juizado da Infância e Juventude.

O suspeito apontado como integrante de uma facção criminosa e de chefiar o tráfico na localidade, de 27 anos, conseguiu fugir e passa a ser considerado foragido.