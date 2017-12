Confronto deixa suspeito morto em comunidade da Zona Norte

Foto: Divulgação/UPP

Um suspeito, ainda não identificado, foi morto durante um confronto, na madrugada de hoje, na favela do Rato Molhado, comunidade vizinha ao Jacarezinho, na Zona Norte. De acordo com o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho, policiais foram atacados a tiros por criminosos durante patrulhamento no Rato Molhado.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SEXTA-FEIRA (15) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.