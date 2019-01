Confronto deixa quatro mortos em Japeri

Um confronto entre policiais militares e bandidos deixou quatro suspeitos mortos ontem, na Favela do Guandu, em Japeri. Na ação, foram apreendidos três fuzis, além de granada e drogas. Os criminosos chegaram a ser socorridos para um hospital na cidade mas não resisitram.

De acordo com o 24º BPM (Queimados), o bando atacou as guarnições que realizavam patrulhamento na área e atiraram. Com as quatro mortes chega a sete o número de criminosos mortos em operações da PM em Japeri nos últimos dias. Sete fuzis foram apreendidos nas ações. Os outros casos ocorreram na Favela Beira Rio, no distrito de Engenheiro Pedreira.

Ordem é abater com fuzil

A determinação do governador Wilson Witzel assim que assumiu o cargo, na semana passada, é abater bandidos portando fuzis.

Segundo ele, os suspeitos portando esse tipo de arma deveriam ser tratados como terroristas. A atitude foi elogiada pelo senador Flávio Bolsonaro (PSL). No twitter oficial da corporação, a PM parabenizou os policiais envolvidos na operação no Guandu.

Reportagem: Antonio Carlos