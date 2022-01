Confronto com a PM em Duque de Caxias deixa dois suspeitos mortos

Dois suspeitos morreram durante confronto com policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias), na última quinta-feira (20). A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a guarnição foi checar denúncias sobre a presença de criminosos armados em duas ruas da Comunidade da Mangueirinha.

Na localidade, os PMs foram recebidos a tiros. Dois criminosos foram atingidos e socorridos ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, mas não resistiram. Com eles, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e um rádio comunicador. O policiamento foi intensificado na região do incidente.