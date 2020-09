Confronto com a PM: bandido fica ferido durante arrastão em Nova Iguaçu

Um traficante ficou gravemente ferido durante uma troca de tiros com policiais mlitares no início da tarde da última terça-feira, no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu Felipe dos Santos Nascimento, de 32 anos, teve a mão direita dilacerada e foi encaminhado para o Hospital Geral da cidade (HGNI). Um comparsa dele, identificado como Ithor Gustavo de Oliveira da Silva, foi preso na ação.

De acordo com informações do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), uma guarnição realizava patrulhamento pela Estrada do Ambaí quando foi alertada por populares que um bando armado estava fazendo arrastão na via principal do bairro. Ao chegarem no trecho indicado, os agentes foram atacados por disparos.

Na Travessa Osvaldo Cruz, houve uma intensa troca de tiros. Parte dos bandidos conseguiu fugir, mas dois acabaram cercados e presos. Com a dupla, que seria integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP`) foram encontrados 01 pistola calibre .40, 05 munições intactas, 01 carregador de pistola e 01 radiotransmissor. A ocorrência foi registrada na central de flagrante da 52ª DP (Nova Iguaçu).

Reportagem: Antonio Carlos