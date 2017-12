Confronto após prisão de Rogério 157 deixa mortos na Rocinha

Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo

A favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio, registrou um tiroteio na noite de ontem, dia da prisão do chefe do tráfico na comunidade, Rogério 157, encontrado na comunidade do Arará, em Benfica, durante uma operação as Forças de Segurança.

A polícia informou que dois suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, foram baleados numa ação que aconteceu na Rua Dois, onde houve confronto entre PMs e bandidos. Eles foram levados para o Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea e, segundo informações de policiais da unidade, ambos já chegaram mortos ao local. Nenhum policial ficou ferido.

