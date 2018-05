Condomínio “Minha Casa, Minha Vida” sofre invasão de traficantes

Foto: Divulgação

Traficantes do Complexo do Chapadão invadiram na noite da última sexta-feira, dia 25, um condomínio recém-inaugurado do “Minha casa, Minha Vida” na Pavuna, Zona Norte do Rio. Segundo a PM, criminosos derrubaram o muro dos fundos do conjunto Rio do Ouro II, na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, e começaram a ocupar os cerca de cem apartamentos que ainda estão vazios no condomínio.

