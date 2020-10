Concursos públicos abrem mais de mil vagas em prefeituras do RJ

Quatro municípios abrem inscrições e os pretensos candidatos devem ficar atentos aos prazos

Mais de 1,7 mil vagas de oportunidades foram abertas por quatro prefeituras fluminenses para todos os níveis de escolaridade, além do cadastro de reserva. Ontem, a Prefeitura de Cabo Frio divulgou quatro editais com inscrições abertas entre dia 26 deste mês até 13 de dezembro. No total, são 980 vagas, para professores de Educação Infantil, Ensino Fundamental, arquiteto, assistente social, biólogo, economista, enfermeiro, médico, com diversas especialidades com oportunidades, agente administrativo, auxiliar de creche, fiscal de obras, agente de postura, coveiro, cozinheiro, inspetor escolar, entre outros. Os salários variam de R$ 998 a R$ 5.018,98.

A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade do cargo desejado, sendo R$ 40 para nível Fundamental; R$ 50 para os de níveis Médio e Técnico e R$ 60 para os de nível Superior. As provas são de caráter eliminatório e classificatório e contemplam 40 questões de múltipla escolha para cargos de nível Superior e Médio/Técnico. Para os cargos de Ensino Fundamental completo ou incompleto serão 30 questões. As provas serão realizadas em dois turnos, com início às 9h e às 15h, ambos com três horas de duração.

As inscrições deverão ser feitas por meio do link www.ibam-concursos.org.br/cabofrio, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), que organiza o processo seletivo. Todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido para a empresa prestadora do serviço. Segundo a prefeitura, o município não terá ônus com a realização do concurso.

Itaboraí

A Prefeitura de Itaboraí, na Região Metropolitana, está com concurso público aberto para o preenchimento de 653 vagas. O edital havia sido suspenso em março em razão da pandemia do coronavírus, mas agora retomado no segundo semestre. As inscrições vão até o dia 29 deste mês. Organizado pelo INCAB (Instituto Carlos Augusto Bittencourt), o concurso público prevê oportunidades para Professores da Educação Infantil e Professores Docentes do Ensino Fundamental.

Os salários para os docentes será entre R$ 1.526,13 a R$ 1.983,36 para cumprir de 14h a 22 horas semanais de trabalho, dependendo do cargo. O INCAB aplicará três etapas básicas: prova objetiva, discursiva e de títulos. A previsão é de que as duas primeiras ocorram no dia 22 de novembro. As questões de prova abordarão a disciplina de Língua Portuguesa, Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Itaboraí, História do Município, Fundamentos da Educação e Conhecimentos Específicos.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o link http://concursos.incab.org.br/Concursos/ConcursoDetalhe/4 para fazer o cadastro. Para se inscrever, o candidato precisará pagar uma taxa de R$ 70 ou R$ 90.

Processo Seletivo em Carmo

A prefeitura do Carmo também está com processo seletivo. São 71 vagas distribuídas em cargos de nível Fundamental incompleto até Superior para início imediato, além de cadastro reserva. As inscrições vão até o dia 12 de novembro. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de serviços de educação, merendeira, motorista, pedreiro, operador de máquinas, guarda municipal, cozinheiro, recepcionista, advogado, médico, enfermeiro, contador, psicólogo, entre outras. Os salários vão de R$ 998 até R$ 8 mil.

O concurso público será organizado pelo Instituto de Avaliação Nacional (IAN). Os profissionais inscritos serão avaliados por meio de três etapas: prova objetiva, prova prática, teste de aptidão física e prova de títulos. Os profissionais deverão cumprir uma jornada de trabalho que varia de 16 a 40 horas semanais.

As disciplinas cobradas também se modificam conforme o cargo, podendo envolver os seguintes conteúdos: Língua Portuguesa, conhecimentos gerais e locais, Matemática, conhecimentos específicos, noções de informática, Código de Trânsito Brasileiro, Lei Orgânica do Município, Saúde Pública e conhecimentos pedagógicos. A prova objetiva será realizada no dia 13 de dezembro.

As inscrições devem ser feitas através do link https://portal.ian.org.br/edital/ver/15. A taxa de inscrição é de R$ 60 até R$ 98, a depender do nível de escolaridade do cargo que o interessado vai se candidatar.

Médicos temporários para Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio anunciou a realização de um concurso público para médicos temporários em diversas especialidades. São 35 vagas em diversos hospitais e unidades de saúde do município. A remuneração é até R$ 7.918,03. As inscrições vão até esta terça-feira.

Para participar, o interessado deve preencher o formulário online com seus dados pessoais, formação acadêmica e experiência profissional. O link é o seguinte https://forms.gle/udQ4LuCj8ZMwwnfF8.

O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci-RJ) também está com 35 vagas abertas para a sua seleção. As inscrições vão até o dia 9 de novembro. A remuneração vai de R$ 1445,40 até R$ 4.439,59.

São oportunidades para técnico em informática, analista de comunicação, analista de marketing e analista programador. Para se inscrever, o interessado deve acessar o link https://inqc.org.br/index.php?tela=10&concurso_id=81 para realizar o cadastro.