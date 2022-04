Concurso vai escolher nomes dos dois novos ‘recrutas’ do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro

Dois filhotes de cães farejadores, de 3 meses de idade, chegaram para reforçar a tropa de socorristas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Eles já enfrentam uma rotina de treinamento intensa, mas ainda não têm nomes.

A corporação abriu um concurso para nomear os futuros heróis. O resultado será divulgado na próxima segunda-feira (2). Os internautas vão poder votar pelo Instagram da corporação(@corpodebombeiros_rj). E cada cãozinho tem duas opções de nomes: Setter inglês: Boss ou Bravo; Braco alemão: Inka ou Ice.

Um cão é da raça braco alemão e outro, da raça setter inglês. Ambos têm faro apurado e iniciaram os treinos há um mês, no canil da corporação, em Magé, na Baixada Fluminense. A nova dupla já está ambientada com os demais 17 combatentes caninos.

Recém-chegados do ES

A dupla de filhotes, que chegou do Espírito Santo, está sendo preparada para as ações no 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2° GSFMA). Os filhotes recebem estímulos, a fim de desenvolver a motricidade, além da interação com o condutor.

Como os exercícios para os novatos são curtos, os dois “recrutas” encaram a missão como brincadeiras. As atividades acontecem em horários diversos, de dia e de noite. Nesta primeira fase, são trabalhados a parte sensorial e o condicionamento dos cães para procurar uma pessoa pelo olfato, para aguçar o instinto de caça.

Eles têm de superar obstáculos como água, escombro, pisos diferentes, terra, pedra, inclinação. Sem falar dos estímulos de som, já que os animais vão trabalhar junto com retroescavadeira, martelada e trovoada. Eles não podem se assustar com barulho forte nem com chuva.

Tropa de elite de quatro patas

Há 15 anos o canil da corporação forma uma tropa de elite de quatro patas. Fundado em 2006, em Magé, prepara bombeiros e cães para atuarem juntos no apoio a eventos de busca em matas, em deslizamentos e desabamentos, entre outros.

Trinta e cinco animais já serviram na Seção de Operações com Cães do 2° GSFMA, atuando até em eventos de socorro internacional, como no Haiti. Atualmente, 13 cães da corporação têm certificações nacionais e internacionais. (com g1).