Concurso em Caxias prorroga inscrições

As inscrições para o concurso Ciclo Verde ARLANXEO (www.cicloverdearlanxeo.com.br), que se encerrariam ao final de julho, foram prorrogadas. Agora os interessados — entre pessoas físicas e jurídicas, coletivos, associações e ONGs — terão até 11 de agosto para garantir a participação de projetos socioambientais que desenvolvam ações exclusivamente em Duque de Caxias em pelo menos uma das seguintes áreas: Educação Ambiental; Proteção de Recursos Naturais; Reciclagem e Artesanato; Biodiversidade; e Atividades Culturais Relacionadas à Sustentabilidade.

Com isso, a data para a apresentação dos projetos pré-selecionados à banca julgadora e o anúncio dos vencedores também foi remarcada, para o dia 22 de agosto.

Em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, a ARLANXEO, multinacional líder em borracha sintética com quatro unidades no Brasil, sendo uma delas na Baixada Fluminense, vai contemplar os vencedores com suporte financeiro no valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além apoio técnico de uma consultoria especializada durante todo o desenvolvimento do projeto, que terá duração de um ano.

Para se inscrever, basta acessar o site do Concurso Ciclo Verde ARLANXEO, ler o edital e preencher a ficha de inscrição. O edital e a ficha de inscrição também estão disponíveis na página do Concurso Ciclo Verde ARLANXEO no Facebook (facebook.com/cicloverdearlanxeo).