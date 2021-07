Concurso de fotografia ‘Estado Amigo dos Animais’ é prorrogado

Prêmios principais serão doações de rações para instituições que acolhem cães e gatos

Apaixonados por cães e gatos ganharam mais tempo para mostrar o melhor ângulo de seus bichinhos. O 1º Concurso de Fotografia ‘Estado Amigo dos Animais’ – uma parceria entre a Secretaria de Estado de Agricultura, o RioSolidario e a Associação Internacional Lions Clube Cidade Maravilhosa – foi prorrogado. Devido ao grande interesse, as fotos poderão ser enviadas até o dia 15 de julho.

Para participar, é preciso seguir o Instagram da @agriculturarj e do @riosolidario e publicar uma foto com a hashtag #RJPET, marcando as páginas da Secretaria de Estado de Agricultura e a do RioSolidario e indicando localização na imagem. O objetivo do concurso é conscientizar as pessoas sobre a importância da adoção de animais abandonados.

Uma comissão julgadora fará a seleção até o dia 31 e escolherá os três primeiros lugares nas categorias nas categorias cães e gatos. A premiação será feita no Palácio Guanabara, entre os dias 1º e 15 de agosto.

Os três primeiros colocados vão ganhar um troféu, mas o prêmio principal será poder indicar uma instituição beneficente de acolhimento e tratamento de animais para receber ração: 500 quilos para os primeiros lugares; 300, para os segundos; e 200 para os terceiros.

O regulamento pode ser consultado pelo link https://bit.ly/2Stc3e7

Como participar do concurso?

– Os interessados deverão obrigatoriamente seguir as páginas @agriculturarj e @riosolidario

– Publicar no Instagram uma foto criativa de seu cão e/ou gato

– Usar a hashtag #RJPET

– Marcar @agriculturarj, @riosolidario e a localização na foto

– O perfil deve ser público

– O concurso é aberto a qualquer pessoa acima de 18 anos, moradora do Rio

– Cada interessado poderá enviar apenas uma foto de cada um de seus animais

– As fotos deverão ser tiradas no Rio de Janeiro

– Todo participante deverá indicar uma Instituição beneficente de acolhimento e tratamento de animais para receber a premiação.