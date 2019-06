Concurso da melhor merenda em Belford Roxo promete deixar o cardápio ainda mais saboroso

Merendeiras da rede municipal de ensino de Belford Roxo têm um motivo especial para caprichar ainda mais na alimentação dos 44 mil alunos matriculados nas 83 escolas da Prefeitura e creches conveniadas. Elas terão que incrementar os temperos e usar a criatividade para participar do Concurso de Receita de Alimentação Escolar do Município, promovido pela Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar. A melhor receita será inserida no cardápio escolar de 2020 e participará de um outro concurso: Melhores Receitas de Alimentação Escolar, organizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Segundo o coordenador de Alimentação e Nutrição Escolar, professor Rafael Araújo, as receitas devem ser feitas utilizando os gêneros alimentícios enviados pela Secretaria de Educação (Semed). “É necessário priorizar preparos nutritivos e o aproveitamento integral dos alimentos”, afirmou Rafael.

Inscrição até 10 de julho

A inscrição já está aberta e vai até o dia 10 de julho, destinada à todas as 394 manipuladoras de alimentos das unidades escolares. As interessadas devem procurar a direção da escola ou creche onde trabalha e preencher a ficha cadastral. É necessário ainda digitalizá-la e enviar para o email: alimentacaobelford@gmail.com.

Rafel assegurou que não vale receitas feitas com alimentos frios e tampouco ricos em açúcar. “Esses devem ser evitados, pois devido a composição não saudável não podem fazer parte do cardápio da merenda dos alunos”, avisa. Os pratos serão analisados por uma equipe de nutricionistas da Semed e o resultado será anunciado no dia 16 de julho nas escolas.