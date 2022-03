Concessionária amplia serviço de distribuição de água em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

A constante falta d’água no bairro Piam, em Belford Roxo, dificultava o trabalho de André Pereira dos Santos. Comerciante da região, ele lembra as dificuldades. “Por conta do meu ramo, a falta d’água prejudicava muito a minha vida. Com a chegada da Águas do Rio, o abastecimento melhorou bastante. Fizeram a instalação de hidrômetro e o serviço foi impecável. Agora eu tenho água chegando nas torneiras”, comemorou.

Mais de 67 mil belford-roxenses foram contemplados com as melhorias operacionais realizadas pela Águas do Rio no município. A empresa implantou novas redes e instalou bombas para atender às partes altas dos bairros Centro, Xavantes e Parque São Vicente, além de ter realizado intervenções no booster Caxias, sistema de bombeamento que abastece grande parte da cidade.

Cerca de quatro quilômetros de rede já foram implantados em Belford Roxo. “Com a melhoria operacional, foi possível levar água para regiões que antes eram dependentes de poços e caminhões-pipa. Com pouco mais de 100 dias de operação, a gente já pode identificar significativas mudanças na vida dos moradores. E é isso o que nos move”, observou Hemerson Gomes, coordenador operacional da Águas do Rio.

Estações de bombeamento

Belford Roxo é uma região focal para o abastecimento de parte da Baixada Fluminense. Lá ficam as duas principais estações de bombeamento de água, que além da cidade, atendem São João de Meriti e Duque de Caxias.