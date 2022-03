Concessão da Via Dutra será a maior da história do país

Inovações no corredor rodoviário do serão implantadas pela concessionária ao longo das próximas três décadas.

Destinada a se consolidar como principal corredor rodoviário do Brasil, a rodovia Presidente Dutra (BR-116/RJ/SP) pode se tornar a estrada mais tecnológica do país, em uma concessão que também agrega a Rio-Santos (BR-101/RJ/SP).

A solenidade realizada ontem (4), em São José dos Campos (SP), marcou o início do novo contrato de 30 anos com o Grupo CCR, com as presenças do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Monitoramento completo da Dutra com câmeras automáticas para identificação de incidentes; passagem de veículos sem necessidade de parada em pontos de pedágio, em Guarulhos/SP; desconto na tarifa para aqueles usuários frequentes das rodovias; adoção de metodologia internacionalmente reconhecida por reduzir acidentes em estradas e emissão zero de carbono estão entre as inovações que serão implantadas pela concessionária ao longo das próximas três décadas. O pacote de investimentos privados a serem alocados nas duas rodovias soma R? 14,8 bilhões e o de serviços operacionais, R$ 10,8 bilhões.

“Aqui, vamos gerar emprego e renda. Veremos o investimento em infraestrutura como força motriz, impulsionando o desenvolvimento econômico”, afirmou o ministro da Infraestrutura. Além de o contrato contemplar uma redução tarifária imediata para automóveis e caminhões, pela primeira vez em uma concessão rodoviária não será cobrado pedágio para motociclistas.

Obras que geram empregos

As melhorias começam gradualmente, abrindo canteiros de obras nas duas rodovias capazes de gerar ao longo do contrato 218,7 mil novos postos de trabalho direto, indireto e efeito-renda. São vagas diretamente relacionadas às intervenções previstas e em atividades de apoio às obras, impactando diretamente os habitantes dos 33 municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, “vizinhos” às BRs 116/101.

Mais de 500 quilômetros de faixas adicionais

Compõem a lista de melhorias 590 quilômetros de faixas adicionais, sendo 557 quilômetros só na Dutra; 128 passarelas; 144 quilômetros de vias marginais; 144 dispositivos e interseções novos e remodelados; 535 pontos de ônibus; quatro áreas de descanso para caminhoneiros, três na Dutra e uma na Rio-Santos; e 59 corredores para passagens de animais.

A meta é dotar as duas estradas federais de toda a infraestrutura necessária para proporcionar maior segurança e, consequentemente, conforto a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres; suportando o tráfego intenso de veículos de passeio e de carga que transportam por ali mais da metade de toda a riqueza produzida no país.