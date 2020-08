Compra de fones de ouvido vira dor de cabeça para cliente de loja da Apple em Nova Iguaçu

Autorizada da Apple em Nova Iguaçu descumpre prazo de entrega do produto e mostra descaso ao ser cobrada.

O presente de aniversário da filha do empresário Luciano Lemos acabou se transformando em constrangimento, choro e aborrecimento para o cliente que procurou a loja da CTInfo Serviço e Comércio de Telefonia e Equipamentos de Informática Ltda, uma autorizada da Apple, localizada na Via Light com a Rua Dr. Barros Júnior, no Centro de Nova Iguaçu. Segundo relatos do empresário, no dia 18 de julho ele comprou um fone de ouvido para iPhone pelo qual pagou a quantia de R$ 1.679,00. Como não tinha o produto no estoque da loja, a vendedora identificada como Heloísa, informou ao cliente que ele poderia retirar a compra em um prazo máximo de 15 dias, vencido no dia 2 de agosto.

A partir de então, ele passou a ligar diariamente para cobrar o prazo de entrega, inclusive com tentativas para falar com o gerente da loja, identificado como Leonardo.

O cliente relata que em uma das ligações atendidas por uma vendedora, chegou a ouvir ao fundo uma voz, que seria de Leonardo, no qual ele se nega a atender o cliente, usando palavras como ‘chato’ e repetitivo’. E que não teria previsão para a chegada do produto. “Um desrespeito ao consumidor. Soube por alguém da loja, que o local é uma bagunça e que os clientes estão sempre insatisfeitos por causa do péssimo serviço prestado pela CTInfo”, disse.

‘Zona no atendimento’

Ainda segundo ele, o próprio Leonardo se encarregou de confirmar que a autorizada da Apple é uma zona no atendimento, deixando entender que a determinação do dono da loja, de nome Eduardo, é que o cliente que pagou pelo produto, tem que esperar: “Já pagou, agora espera”, teria falado o gerente.

“Passei o maior constrangimento com minha filha, que esperava ansiosamente por esse presente, que, agora, virou pesadelo graças à irresponsabilidade desta loja. Acionei minha advogada, que já ingressou com uma ação na Justiça”, afirmou o empresário indignado. Até o fechamento desta reportagem, a empresa não havia reportado qualquer esclarecimento ao cliente.

Alvo de reclamações em site

A CTInfo – Revenda Autorizada Apple é uma das empresas que mais cometem infração contra o consumidor. De acordo com o site Reclame Aqui (https://www.reclameaqui.com.br/empresa/ctinfo_183350/), nos últimos seis meses a loja não acumulou avaliação suficiente para ter uma reputação medida pelo campo ‘Sem Índice’ da página.

Numa das postagens, uma cliente reclama que em junho deste ano comprou um cabo carregador Apple USB, no valor de 149,90, que apresentou defeito. Ao tentar pedir o valor pago pelo produto, recebeu da gerência um ‘não’ como resposta.

“No dia 23 de junho, procurei a loja física para solucionar o problema, após ser testado pela vendedora Amanda em outro celular foi comprovado que realmente estava ruim, e fui informada que não tinha o produto para troca e para que eu aguardasse 15 dias para a chegada de um novo acessório, tendo em vista que utilizo meu telefone para trabalho, e fico impossibilitada de aguardar esse prazo, e como não tinham a mercadoria pedi que fosse feito estorno do valor do produto tendo em vista que o mesmo não tem possibilidade de reparo por se tratar de um cabo. E esse prazo de 15 dias inicialmente foi proposto pelo responsável, porém em segundo contato o mesmo pediu prazo de 30 dias para o reparo do cabo e se nega a devolver o valor pago”, disse.

Reportagem: Antonio Carlos