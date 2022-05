Complexo Regulador é entregue em dois bairros de Belford Roxo

Prefeitura inaugurou as unidades no Bom Pastor e outro em Santa Maria. População poderá marcar exames de diversas especialidades

A Saúde de Belford Roxo ganhou mais dois reforços na última quinta-feira (12). A Prefeitura inaugurou o Centro de Diagnóstico e Complexo Regulador do bairro Bom Pastor e o Centro de Imagem e Complexo Regulador em Santa Maria. Nos locais, a população poderá marcar exames de diversas especialidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, que serão direcionados às unidades de saúde.

As unidades irão facilitar atendimento aos moradores das regiões evitando que se desloquem até o centro para a marcação dos exames, e caso seja necessário algum tipo de cirurgia, a unidade fará a marcação pelo Sistema de Central e Regulação (Sisreg). Com os dois locais, a cidade conta com cinco complexos: Centro, Parque dos Ferreiras, Itaipu, Bom Pastor e Santa Maria.

Os dois complexos oferecerão também os seguintes serviços: laboratório de análises clínicas, ultrassonografia, ecocardiograma, densitometria, mamografia, raio-x e tomografia computadorizada.

Mais de 32 postos construídos desde 2017

De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, já são mais de 32 postos de saúde construídos em toda a cidade desde 2017, valorizando e engrandecendo a saúde de qualidade para os moradores.

“Estamos cumprindo a promessa de descentralizar a saúde e levando ela o mais próximo possível das famílias. Já são cinco Complexos Reguladores e ainda vamos entregar mais alguns. Ainda na saúde, estamos construindo o grande complexo hospitalar, Hospital da Mulher, Hospital da Criança, duas novas UPAs, maternidade, novo Hospital Municipal e agora saindo do papel e indo para a licitação, o Hospital Oncológico. Daqui a 20 dias iremos entregar o Hospital do Olho, sendo possível realizar em torno de quatro mil cirurgias por mês e acabar com as filas”, anunciou o prefeito, destacando que o município tem sete tomógrafos à disposição da população.

Descentralização

O vice-prefeito Marcelo Canella parabenizou o prefeito Waguinho pelo excelente trabalho na cidade, principalmente na área da saúde. “Não podemos esquecer da deputada federal Daniela do Waguinho e do deputado estadual Márcio Canella, que ajudam o prefeito na missão de transformar a cidade através de recursos”, resumiu Marcelo.

O secretário de Saúde, Christian Vieira, explicou que durante uma fala do prefeito sobre a descentralização da saúde ele viu que era o certo a se fazer para o conforto da população. “Estamos indo por esse caminho e nossa cidade está sendo referência, atendendo pacientes de outros municípios”, informou o secretário. Também participaram da inauguração secretários municipais e vereadores.