Complexo Regulador do Lote XV comemora um mês com mais de seis mil exames marcados em Belford Roxo

O Complexo Regulador do Lote XV, no bairro Parque dos Ferreiras, em Belford Roxo, completou no último dia 10 um mês de funcionamento celebrando a marcação de mais de seis mil exames desde o início das suas atividades. A unidade da Secretaria de Saúde de Belford Roxo atende a população em diversas especialidades, entre elas, exames laboratoriais, raios-x, mamografia, densitometria óssea, ecocardiograma, eletroencefalograma, eletrocardiograma e ultrassonografia. O Complexo realiza a marcação de exames e cirurgias, através do cadastro do Sistema de Central de Regulação (SISREG), de segunda a sexta-feira. Ao lado do Complexo Regulador funciona o Centro Avançado de Imagem, cuja administração é feita pelo Centro Médico San Martins, atendendo os pacientes através de um convênio feito entre a Prefeitura e o Sistema Único de Saúde (SUS).

Agilidade e comodidade

O Complexo Regulador do Lote XV atende moradores de diversos bairros como: Parque dos Ferreiras, Vasco, Wona, Vale do Ipê, Jardim do Ipê, Roseiral, Maringá, Parque Esperança, São Vicente, Vila Rica, entre outros. Moradora do bairro Vale das Mangueiras, a dona de casa Maria Aparecida Trindade, de 47 anos, ressaltou a importância do novo complexo em razão da agilidade e comodidade para os belforroxenses da área.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou a importância do Complexo Regulador do Lote XV como forma de descentralizar o atendimento para as pessoas que procuram marcar exames, por exemplo. “Do Lote XV ao centro de Belford Roxo é uma distância muito grande. Isso dificultava a vida de muita gente que mora nos bairros da

região. O Complexo do Lote XV vai atender à demanda e desafogar o Complexo Regulador do centro”, avaliou Christian Vieira.

“Isso aqui é importante. Perto de casa. Antes tínhamos que ir para o Centro de Belford Roxo, Caxias ou Nova Iguaçu, para marcar os exames. Estou marcando meu eletrocardiograma, e já tinha feito outros dois exames, com marcações

aqui”, afirmou Maria Aparecida.

Marcação dos exames com o pedido do médico

Para fazer a marcação dos exames, o paciente deve se dirigir ao Complexo Regulador do Lote XV com o pedido do médico, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A unidade fica na Avenida José Ferreira, 77, bairro Parque dos Ferreiras.

“A importância do Complexo Regulador do Lote XV reafirma o trabalho de excelência realizado em nosso município pela Secretaria Municipal de Saúde. A receptividade da população local é excelente. Conseguimos desafogar a unidade do Centro, criando assim menos desgaste em deslocamento para os munícipes dessa região”, ressaltou o diretor da unidade Luciano Ribeiro. Aconteceu ainda uma celebração, com um bolo festivo, referente ao primeiro mês, compartilhado pelos profissionais que atuam na unidade, pacientes e seus familiares que buscaram atendimento no complexo.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo