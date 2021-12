Companhia Buzum fecha apresentações no Capsi em Belford Roxo

Teatro e educação marcam as apresentações do Buzum em Belford Roxo. A companhia encerrou o ciclo de atividades no município no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi) para as crianças e os responsáveis. Com o espetáculo Caipira, que apresenta um verdadeiro resgate do povo e a cultura do interior do Brasil, envolvendo as tradições típicas, costumes, vivências, além de fazer uma rica homenagem a figuras folclóricas, o espetáculo levou alegria e diversão ao público.

O secretário de Cultura Bruno Nunes, acompanhou as apresentações da companhia e apoia todas as leis de incentivo para que o município seja agraciado com atrações culturais. “Desde o início do governo Waguinho a nossa preocupação é que a cultura não fique presa nas quatro paredes da Casa de Cultura. Em parceria com a CCR Dutra levamos para a policlínica dos idosos e agora chegou a vez do Capsi. Para as crianças representa um simbolismo de ver uma peça de teatro, interpretação e trabalhar com o imaginário delas”, revela Bruno.

Estrutura ampla

Dessa vez, na versão de 2021, o palco é fora do ônibus, em uma estrutura ampla, na qual a plateia assiste em cada sessão um espetáculo ao ar livre, com distanciamento seguro, de forma protegida, divertindo o público com vivacidade do tradicional teatro dos bonecos. “Para nós foi um desafio tirar os espetáculos de dentro do nosso ônibus-teatro, no entanto estamos felizes com o resultado e animados com a volta. As peças continuam com sua ludicidade, encantando todos que as assistem”, afirma Mariane Gutierrez, diretora de produção do BuZum.

Iniciativa positiva

Deyse Azevedo, 44 anos, mãe do pequeno Tiago Mateus,8, visita frequentemente o centro de saúde e avalia positivamente a iniciativa. “Ele gostou muito. Tem uma história bonita, fala sobre a floresta, o desmatamento, os personagens folclóricos. Assistir desenhos nas redes sociais é uma das coisas que ele mais gosta . Parabenizo a Prefeitura e o Capsi pela iniciativa”, declara Deyse Azevedo.