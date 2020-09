Compadre de Jojo Todynho é assassinado na Zona Norte do Rio

O compadre de Jojo Todynho, Bruno Aurélio Siqueira Brito da Silva, de 37 anos, morador de Realengo, na Zona Oeste do Rio, foi encontrado morto em Senador Camará, bairro da Zona Oeste do Rio, após ter sido visto por moradores do local circulando alcoolizado pela região. A Polícia Civil vai investigar se ele foi morto por criminosos da região.

Confinada em reality

Jojo Todynho, que está confinada no reality ‘A Fazenda’, não sabe que perdeu um grande amigo. Realengo é o bairro onde a funkeira foi nascida e criada. Os dois são mais que amigos, pois Bruno confiou um de seus filhos à artista.

Ao contrário do que especula-se nas redes sociais, Jojo e Bruno não foram namorados. Segundo a família da cantora, a publicação do rapaz parabenizando Jojo pelo Dia dos Namorados é uma brincadeira que os dois sempre costumavam fazer um com o outro.