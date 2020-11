Comoção e Violência: ‘Tiro, porrada e bomba’ no velório de Maradona

Jota Carvalho

O velório público do ex-jogador argentino Diego Armando Maradona, que acontecia na sede do governo argentino, na quinta-feira (26), foi suspenso após centenas de pessoas tentarem acessar o palácio governamental.

A família do ex-jogador de futebol, campeão mundial em 1986 e venerado

mundialmente, decidiu suspender o velório, que estava previsto para durar até às 19h da mesma quinta-feira.

O caixão com o corpo de Maradona teve de ser transferido da sala dos Patriotas Latino-Americanos para a sala dos Povos Indígenas, após a invasão de torcedores à Casa Rosada. O caixão foi transportado de carro pela Avenida de Mayo, e posteriormente pela rodovia Acesso Oeste, em direção ao cemitério particular da cidade de Bella Vista, na província de Buenos Aires.

A decisão de suspender a cerimônia fúnebre coincidiu com a retirada da polícia da cidade de Buenos Aires na Avenida de Mayo e 9 de Julio, a cerca de 700 metros da sede do Executivo. Desta forma, centenas de pessoas que ficaram fora do perímetro policial entraram na Avenida de Mayo que leva à Casa Rosada para tentar avistar o ídolo.

Maradona faleceu na tarde da quarta-feira (25), aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa na cidade argentina de Tigre. A morte do ídolo mundial e maior jogador da argentina gerou comoção ao redor do planeta e luto social de três dias na Argentina. (Fonte: Sputnik News)