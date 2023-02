Como sair do endividamento e ter dinheiro para realizar projetos

A educação financeira é essencial para que as pessoas tenham condições de suprir suas necessidades cotidianas com segurança e tranquilidade

O desejo para um 2023 com muito dinheiro no bolso ainda está valendo, mas um número grande de brasileiros já entrou no ano novo com as carteiras vazias, muitos boletos sem perspectivas de serem pagos e o nome no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). A dificuldade em lidar com o dinheiro e o endividamento da população revelam um problema grave: a falta de planejamento financeiro.

Segundo o analista de Produtos de Renda Fixa do Banco Mercantil, Daniel Oliveira, o planejamento financeiro é essencial para que as pessoas tenham condições de suprir suas necessidades cotidianas com segurança e tranquilidade. “Além disso, esse instrumento contribui diretamente para atingir metas pessoais e realizar sonhos, como uma viagem de férias, a aquisição de um imóvel, o empreendimento em um novo negócio, bem como a aposentadoria e a independência financeira no médio e longo prazo”, argumenta.

Para quem deseja começar agora a fazer o planejamento financeiro, o especialista recomenda alguns passos que devem ser seguidos, executados e monitorados constantemente. Veja a seguir!

Controle de suas finanças pessoais

O primeiro passo é mapear todas as fontes de receitas e despesas. “Uma boa prática é realizar o agrupamento de todas as fontes de receitas como salário, aluguel, dividendos, entre outros. Em contrapartida, devemos detalhar todos os gastos e atribuí-los a duas categorias, sendo elas despesas fixas (como aluguel, escola, água, luz, impostos, etc.) e despesas variáveis, como alimentação, viagens, transporte e lazer. Assim é possível perceber quais são os pontos fracos e fortes das finanças, reorganizar gastos e cortar despesas desnecessárias”, pontua.

Uso do cartão de crédito

Segundo o especialista do Banco Mercantil, parcelar uma compra pode ser interessante, especialmente quando o estabelecimento comercial não cobra juros pelo parcelamento, mas é preciso moderação ao usar o cartão de crédito. “O bom uso do cartão pode ser vantajoso e deve sempre estar alinhado à sua capacidade financeira. Abusar desse meio de pagamento pode se tornar problemático”, alerta.

Gaste menos do que você recebe

Para Daniel Oliveira, apesar de ser uma das premissas básicas em finanças, muitas pessoas não conseguem colocar em prática o ato de ter despesas sempre inferiores à sua capacidade de pagamento. A regra aqui é gastar sempre menos do que você ganha. “Com esta conduta disciplinada, você terá total controle de suas receitas e despesas, gerando sempre um excedente para começar a poupar. Essa prática permite que você esteja um passo à frente em caso de imprevistos como um acidente e uma obra emergencial”, orienta.

Invista sempre

Segundo Daniel Oliveira, o ato de investir deve ser uma prática rotineira. “Invista sempre, ainda que tenha pouco recurso. De pouco em pouco, todos os meses seu dinheiro vai render e a tendência é que haja bons resultados mais adiante”, indica.

Sem planejar as finanças, muitas pessoas gastam mais do que ganham, o que reflete no endividamento recorde do povo brasileiro. A pergunta que fica, é como sair dessa situação? Para o especialista do Banco Mercantil, algumas ações podem ajudá-lo a até começar a investir!

Anote todos os seus gastos

O primeiro de tudo é saber como está sua situação financeira neste momento; organize suas dívidas: mapeie suas fontes de receitas e todas as suas despesas; corte gastos desnecessários: elimine gastos supérfluos, busque economizar e reduzir ao máximo as despesas que não consegue eliminar; elimine as dívidas mais caras: após o levantamento de suas dívidas, priorize a negociação daquelas com juros mais altos e com maior potencial de se tornar uma bola de neve; negocie com credores: procure as instituições, lojas e demais credores e faça uma proposta de negociação para quitar os débitos. Verifique sua capacidade atual e busque condições de parcelamento ou descontos para quitação da dívida e que caibam em seu orçamento atual.