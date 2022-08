Comitê de Ética pede a cassação do mandato de Gabriel Monteiro

Vereador, que já é réu por filmar sexo com uma adolescente na Justiça, é acusado de assédio moral, sexual e estupro por ex-funcionários

O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio, apresentou nesta terça-feira (2) o relatório final, no qual pede a cassação do vereador Gabriel Monteiro (PL), denunciado por quebra de decoro parlamentar. O documento leva em conta as denúncias de funcionários e ex-funcionários do gabinete do parlamentar, que o acusavam de assédio moral, sexual e estupro.

O parecer foi apresentado no plenário pelo relator caso, o vereador Chico Alencar (PSOL). Os denunciantes foram ouvidos no Conselho de Ética e deram sua versão, assim como Gabriel Monteiro, que apresentou sua defesa.

O próximo passo

Após a entrega do relatório, o vereador terá até a próxima terça-feira, (9) para apresentar suas alegações finais com base no documento. Depois esse prazo, o Conselho de Ética e seus sete membros se reúnem novamente para votar o documento e determinar qual tipo de punição será recomendada.

A partir daí, caberá ao plenário da Câmara decidir se Gabriel Monteiro será considerado inocente ou culpado da acusação de quebra de decoro, e se for culpado, qual será a punição.

Candidatura registrada

Mesmo enfrentando o processo, o vereador registrou na última sexta-feira (29) a candidatura a deputado federal para as eleições em 2 de outubro. Ele tenta, mesmo com uma possível cassação, ser apenas suspenso de seu cargo.

Se Monteiro obtiver o registro de candidatura aprovado pela Justiça Eleitoral antes da cassação decretada, o ex-PM poderá disputar as eleições de outubro.

Ele já é réu por filmar sexo com uma adolescente, o que configura crime no Estatuto da Criança e do Adolescente, e por importunação e assédio sexual cometidos contra uma ex-funcionária, na Justiça.