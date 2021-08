Comissão Externa de Enfrentamento à Covid vai ouvir Ministério da Saúde sobre distribuição de doses de vacinas

O coordenador da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, o deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), vai ouvir na próxima terça-feira, 17, às 14h, representantes do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde sobre a distribuição de vacinas contra a Covid-19 no Brasil.

O pedido de audiência veio após Dr. Luizinho ter identificado que o estado do Rio de Janeiro tem déficit na distribuição de vacinas em relação a outros estados. O deputado esteve com diretores do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), na última quinta-feira e detectou o problema

“É uma situação que nós precisamos dar equidade, para que todos os estados tenham acesso a vacinas neste momento”, disse Dr. Luizinho.

O pedido de audiência é de autoria da Deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC), e também terá a participação do presidente Conass, Carlos Eduardo de Oliveira Lula e do presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde Conasems, Wilames Freire Bezerra.