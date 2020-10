Comissão da Alerj quer que OSs saiam da Saúde do RJ até 2022

A Comissão da Covid-19 da Assembleia Legislativa do Estado do RJ (Alerj) quer que as Organizações Sociais que administram unidades estaduais de Saúde tenham todos os seus contratos encerrados até, no máximo, 2022. Essa conclusão faz parte do relatório final da comissão, constituída para fiscalizar os gastos do Estado do Rio durante a pandemia do novo coronavírus.

“As OSs têm uma relação nociva, marcada por corrupção. Por isso, esse modelo de gestão precisa ser revisto. As OSs têm que ser impedidas de continuar prestando serviço público na Saúde e nossa recomendação é que isso ocorra até 2022”, afirmou o relator da comissão, Renan Ferreirinha (PSB).

A sugestão feita pela comissão antecipa em dois anos o prazo original para colocar um fim na presença das Organizações Sociais na saúde fluminense – no último mês de agosto, a lei 8.986/2020 determinou que as OSs deveriam ser extintas do serviço público estadual até 2024.