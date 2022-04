Comissão constata a precariedade do serviço oferecido pela Supervia

Deputados que integram a CPI dos Trens, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizaram inspeção no serviço da concessionária SuperVia, na última segunda-feira (25). A comissão embarcou na Central do Brasil e, após parada na estação Deodoro, seguiram até a estação Santa Cruz, parada final do ramal da Zona Oeste da Capital.

Ao longo do caminho, encontraram lixo nas margens da linha férrea; buracos nas paredes; dormentes em mau estado; falta de acessibilidade e de banheiros nas estações; vagões com desembarque distante e com altura em desconformidade com a plataforma. Presidente da CPI, a deputada Lucinha (PSD) lamentou a precariedade do serviço oferecido à população.

“O governo tem que fiscalizar junto à Agetransp. É um descaso. Os usuários do ramal Santa Cruz ainda imploram a volta da linha expressa, que parava em 18 estações, em vez das 34 do parador. A passagem é cara, a SuperVia tem que assumir a responsabilidade dela. É uma falta de zelo. As pessoas atravessam a linha por buracos, as canaletas não são limpas há muito tempo”, resumiu.