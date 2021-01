Comerciantes de Duque de Caxias têm hora certa para descartar lixo

A partir desta semana, os comerciantes estabelecidos nos calçadões da Rua José de Alvarenga e da Avenida Nilo Peçanha, no Centro de Duque de Caxias, têm hora certa para colocar o lixo do lado de fora das lojas. Agentes da Subsecretaria de Limpeza Urbana estão nas ruas distribuindo uma circular informando as determinações e punições para quem descumprir as medidas de descarte.

Os agentes vão trabalhar de segunda a sábado, a partir do horário de abertura do comércio até seu fechamento. A coleta de lixo no principal centro comercial do município é feita quatro vezes ao dia, às 9h, 12h, 15h e 19h. Quem descumprir as determinações será notificado e poderá ser multado, caso seja flagrado cometendo as irregularidades pela segunda vez.

Nos quatro distritos, a coleta de lixo domiciliar é realizada três vezes por semana. A SLU mantém à disposição da população os telefones 0800 0222515, 2674-9090 e 2674-9017 para solicitação de coleta de lixo e retirada de entulho. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.