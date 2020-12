Comerciante morre em tiroteio entre PMs e traficantes em Nova Iguaçu

Vítima estava trabalhando em trailer e quando foi atingido durante confronto.

Uma bala perdida matou um comerciante durante tiroteio entre policiais e traficantes na madrugada de ontem, no Ambaí, em Miguel Couto, Nova Iguaçu, Além dele, o motorista do ônibus que foi incendiado por criminosos sofreu queimaduras de segundo grau nas pernas e braços e precisou passar por procedimento cirúrgico. Ele está internado em estado estável no Hospital Geral de Nova Iguaçu. De acordo com os relatos, o homem ue morreu era dono de um trailer e estava trabalhando quando foi atingido.

Marginais do Boraco do Boi

A Polícia Militar confirmou a morte do homem após o confronto na região e afirmou que o ônibus foi incendiado por criminosos da comunidade Buraco do Boi, na Av. Henrique Duque Estrada Meyer. O motorista foi socorrido na hora e encaminhado ao hospital da região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta das 22h e conseguiram conter rapidamente as chamas. Quando eles chegaram, a vítima já havia sido levada. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).