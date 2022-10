Comerciante é preso por usar bar para vender drogas em Guapimirim, na Baixada Fluminense

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar prendeu um comerciante suspeito de tráfico de drogas em Guapimirim, na Baixada Fluminense, na última sexta-feira (30), após denúncia anônima informar sobre a venda de entorpecentes dentro de um estabelecimento no bairro Santo Antônio.

De acordo com o delegado Antonio Silvino, titular da 67ª Delegacia de Polícia (Guapimirim) e responsável pela investigação, a denúncia relatava que no comércio conhecido como ‘Bar do Russo, localizado na Estrada da Cascata, esquina com a Rodovia Rio – Teresópolis (pista sentido Rio), em frente ao arco de entrada da cidade, o responsável pelo local vendia cocaína, com o pagamento sendo feito através de pix, cuja chave é o CPF do suspeito de 44 anos.

“Foram feitas filmagens do local, verificando-se que alguns carros paravam em frente ao bar, com o responsável pelo estabelecimento saindo e entregando rapidamente alguma coisa aos ocupantes dos veículos, que imediatamente saíam do local, não sendo abordados para não prejudicar a investigação”, explicou Silvino.

‘Pó’ nas meias

Ainda segundo Silvino, o responsável pelo estabelecimento foi preso, com o apoio de agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar quando novamente saía para fazer uma entrega aos ocupantes de um veículo Logan, de cor preta, que deixou o local em alta velocidade quando o motorista pressentiu a abordagem.

Em poder do suspeito foi encontrado um frasco contendo cocaína, o qual seria entregue aos ocupantes do veículo. Ele confessou que comprava a droga nas favelas de Acari e Vila do João, na Zona Norte do Rio, por R$ 20,00 e revendia em Guapimirim por R$ 50,00. Além disso, os usuários pagavam através de pix. Nas meias que estavam calçadas pelo preso foram encontrados seis ‘sacolés’ do entorpecente e 14 frascos contendo cocaína foram encontrados dentro do bar. O criminoso vai responder por tráfico de drogas.