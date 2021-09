Comerciante é morto a tiros por cliente em bar; assassino foi baleado na cabeça

CAMPINAS (SP) – Um comerciante de 47 anos foi morto a tiros por um cliente dentro de um bar, no bairro Jardim São Cristóvão, no distrito de Ouro Verde, em Campinas, a 100 quilômetros da capital paulista, na noite do último domingo.

O suspeito e outras duas pessoas também foram baleadas.

De acordo com testemunhas, um homem de 56 anos chegou ao local alterado, pediu uma bebida, mas o dono do estabelecimento negou. O suspeito então sacou uma arma e atirou contra a vítima.

O autor dos disparos tentou fugir, mas foi impedido por outros clientes que estavam no estabelecimento. Durante a briga, a arma dele caiu no chão, outra pessoa pegou e efetuou três tiros contra a cabeça do suspeito. O homem ficou em estado grave e foi socorrido ao Hospital Municipal Doutor Mário Gatti.

Na confusão, dois clientes, de 28 e 35 anos, foram baleados no braço e no ombro e estão internados no Hospital Municipal Ouro Verde. Eles não correm risco de morte.